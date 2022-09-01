В Башкирии появится парк развлечений «Урал-батыр»

В Абзелиловском районе построят парк развлечений «Урал-батыр» за 120 миллионов рублей. Туристический объект уже начали возводить, он располагается вблизи села Аскарово. Об инфраструктуре будущего парка сегодня рассказали Радию Хабирову во время рабочей поездки Главы Башкортостана в Зауралье.

На участке в несколько сотен гектаров планируется разместить детские игровые площадки, прогулочные маршруты, горнолыжный комплекс, форелевое хозяйство, водопад с пещерой и много других объектов. Радий Хабиров пригласил руководителей проекта на республиканский «Инвестчас», чтобы подробнее обсудить меры поддержки проекта.

Благодаря таким объектам мы повышает туристическую привлекательность республики. Все сделано красиво, под старину. Я с удовольствием сюда приеду, когда объект сдадут. Здесь озеро, горнолыжная трасса, домики. Все с головой сделали.

Ознакомился Радий Хабиров с благоустройством ещё одного общественного пространства. В селе Аскарово приводят в порядок парк «Курай». Оборудованы пляжная и пикниковая зоны, на следующий год там хотят построить детскую площадку и сцену. Позже Глава Башкортостана заехал на производственную площадку «Абзелиллес». Предприятие занимается выпуском пиломатериалов и древесного угля.