Радий Хабиров выступил на фестивале #ЗнанияParty в Уфе

Радий Хабиров поздравил учащихся с началом учебного года. Глава республики посетил в Уфе фестиваль #ЗнанияParty. Для гостей мероприятия организовали большую дискотеку от ведущих диджеев, а также праздничный концерт с известными башкирскими исполнителями. Хедлайнером мероприятия стал артист лейбла Black Star – Natan.
На площади Салавата Юлаева фестиваль открывает месячник студенчества – это серия образовательных, спортивных и культурных мероприятий. Студенты из других регионов и стран смогут поближе познакомиться с Башкортостаном, а ученики, родившиеся в республике, узнают о возможностях родного края. Студенческие проекты будут и в течение года. А сегодня у ребят есть возможность познакомиться с однокурсниками в неформальной обстановке.
Начало учебного года ждали и студенты из других стран. Для группы ребят из Индии это будет уже второй год обучения в БГМУ.
С Днём знаний учащихся поздравил и Радий Хабиров. Глава республики сказал ребятам слова напутствия.