Радий Хабиров выступил на фестивале #ЗнанияParty в Уфе

Вы самые лучшие – знайте это. И я абсолютно уверен, что через какое-то время вы перехватите эстафету у нас и будете дальше развивать Башкортостан, делать его лучше, сильнее и самым лучшим регионом нашей страны. Вы молодцы, прошли через тяжелый этап вступительных испытаний и выбрали башкирские вузы, самые лучшие вузы. Каждый год наши вузы и ссузы становятся лучше. Твердо вам обещаю, что это будет продолжаться, чтобы вы действительно гордились вашими дипломами. Проживите ваши студенческие годы счастливо, задорно и, самое главное, после этого стройте наш Башкортостан, любите наш Башкортостан, любите нашу Родину.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан