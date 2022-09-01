Радий Хабиров выступил на фестивале #ЗнанияParty в Уфе

Радий Хабиров поздравил учащихся с началом учебного года. Глава республики посетил в Уфе фестиваль #ЗнанияParty. Для гостей мероприятия организовали большую дискотеку от ведущих диджеев, а также праздничный концерт с известными башкирскими исполнителями. Хедлайнером мероприятия стал артист лейбла Black Star – Natan.

На площади Салавата Юлаева фестиваль открывает месячник студенчества – это серия образовательных, спортивных и культурных мероприятий. Студенты из других регионов и стран смогут поближе познакомиться с Башкортостаном, а ученики, родившиеся в республике, узнают о возможностях родного края. Студенческие проекты будут и в течение года. А сегодня у ребят есть возможность познакомиться с однокурсниками в неформальной обстановке.

Начало учебного года ждали и студенты из других стран. Для группы ребят из Индии это будет уже второй год обучения в БГМУ.

Фото №1 - Радий Хабиров выступил на фестивале #ЗнанияParty в Уфе

С Днём знаний учащихся поздравил и Радий Хабиров. Глава республики сказал ребятам слова напутствия.

Вы самые лучшие – знайте это. И я абсолютно уверен, что через какое-то время вы перехватите эстафету у нас и будете дальше развивать Башкортостан, делать его лучше, сильнее и самым лучшим регионом нашей страны. Вы молодцы, прошли через тяжелый этап вступительных испытаний и выбрали башкирские вузы, самые лучшие вузы. Каждый год наши вузы и ссузы становятся лучше. Твердо вам обещаю, что это будет продолжаться, чтобы вы действительно гордились вашими дипломами. Проживите ваши студенческие годы счастливо, задорно и, самое главное, после этого стройте наш Башкортостан, любите наш Башкортостан, любите нашу Родину.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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