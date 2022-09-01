В Уфе стартовало первенство России по современному пятиборью

В нём принимают участие спортсмены не старше 21 года. Пожаловали в столицу Башкортостана и атлеты из Белоруссии. Соревнования по современному пятиборью принял центр спортивной подготовки.

Всего неделю назад Мария Самойлова не оставила шансов своим соперницам на Спартакиаде сильнейших. Столичная спортсменка одержала победу в турнире и приехала в Уфу подтвердить свой класс. Её коронные дисциплины в пятиборье – стрельба и плавание. Остальные этапы Самойлова старается проходить ровно, что позволяет спортсменке такого уровня обеспечить призовое место.

Данные соревнования – достаточно высокий статус, один из самых важных в сезоне стартов, еще и белорусы приехали – очень приятный бонус.

Мария Самойлова, победитель Спартакиады-2022 по современному пятиборью /г. Москва/
Фото №1 - В Уфе стартовало первенство России по современному пятиборью

Современное пятиборье включает в себя пять этапов: плавание, фехтование, верховую езду и лазер-ран – сочетание бега и стрельбы. В этом году параллельно с первенством России проходит ещё и международный кубок на приз Федерации современного пятиборья. В связи с этим в столицу Башкортостана были приглашены спортсмены из Республики Беларусь. В основном это юные атлеты, для которых подобный крупный старт является первым в карьере.

Выступить, посмотреть, что такое международные соревнования, узнать про Россию, посмотреть, как проходит.

Марина Горовая, участница соревнований /Республика Беларусь/

Всего в соревнованиях в Уфе участвуют 88 спортсменов из 11 регионов России и Республики Беларусь. Такое небольшое количество атлетов связано с завершением сезона. Традиционно в пятиборье сильны спортсмены из Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Башкортостана. А Уфа становится центром пятиборья уже второй раз в этом году. Месяц назад столица принимала Спартакиаду учащихся.

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Даже сборная России на сегодняшний день представлена полностью выходцами из Республики Башкортостан.  Здесь очень удобно проводить, здесь достаточно хороший набор специалистов, очень положительные отзывы о проведении соревнований в Республике Башкортостан.

Роман Лебедев, советник президента Федерации спортивного пятиборья России

Насыщенная программа соревнований включает в себя семь дней. После эстафет у юниоров и юниорок пройдут индивидуальные зачёты, а во вторник, 6 сентября, турнир завершится смешанной эстафетой.

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