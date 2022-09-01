В Уфе стартовало первенство России по современному пятиборью

В нём принимают участие спортсмены не старше 21 года. Пожаловали в столицу Башкортостана и атлеты из Белоруссии. Соревнования по современному пятиборью принял центр спортивной подготовки.

Всего неделю назад Мария Самойлова не оставила шансов своим соперницам на Спартакиаде сильнейших. Столичная спортсменка одержала победу в турнире и приехала в Уфу подтвердить свой класс. Её коронные дисциплины в пятиборье – стрельба и плавание. Остальные этапы Самойлова старается проходить ровно, что позволяет спортсменке такого уровня обеспечить призовое место.

Данные соревнования – достаточно высокий статус, один из самых важных в сезоне стартов, еще и белорусы приехали – очень приятный бонус. Мария Самойлова, победитель Спартакиады-2022 по современному пятиборью /г. Москва/

Современное пятиборье включает в себя пять этапов: плавание, фехтование, верховую езду и лазер-ран – сочетание бега и стрельбы. В этом году параллельно с первенством России проходит ещё и международный кубок на приз Федерации современного пятиборья. В связи с этим в столицу Башкортостана были приглашены спортсмены из Республики Беларусь. В основном это юные атлеты, для которых подобный крупный старт является первым в карьере.

Выступить, посмотреть, что такое международные соревнования, узнать про Россию, посмотреть, как проходит. Марина Горовая, участница соревнований /Республика Беларусь/

Всего в соревнованиях в Уфе участвуют 88 спортсменов из 11 регионов России и Республики Беларусь. Такое небольшое количество атлетов связано с завершением сезона. Традиционно в пятиборье сильны спортсмены из Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Башкортостана. А Уфа становится центром пятиборья уже второй раз в этом году. Месяц назад столица принимала Спартакиаду учащихся.

Даже сборная России на сегодняшний день представлена полностью выходцами из Республики Башкортостан. Здесь очень удобно проводить, здесь достаточно хороший набор специалистов, очень положительные отзывы о проведении соревнований в Республике Башкортостан. Роман Лебедев, советник президента Федерации спортивного пятиборья России