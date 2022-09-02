В Башкирии реализуется проект «Лекари души»

В республике появились лекари души. Они помогают медицинским работникам избежать эмоционального выгорания с помощью сеансов арт-терапии и культурной реабилитации средствами культуры и искусства.

 Проект «Лекари души» предполагает творческие мероприятия, выступления и мастер-классы деятелей культуры и искусства в районных и городских больницах, выставку работ художников в коридорах, конкурсы среди медработников с вручением наград и поощрительных призов победителям.

Подобные мероприятия будут проходить до конца июня следующего года во всех государственных больницах республики.

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