В Башкирии реализуется проект «Лекари души»

В республике появились лекари души. Они помогают медицинским работникам избежать эмоционального выгорания с помощью сеансов арт-терапии и культурной реабилитации средствами культуры и искусства.
Проект «Лекари души» предполагает творческие мероприятия, выступления и мастер-классы деятелей культуры и искусства в районных и городских больницах, выставку работ художников в коридорах, конкурсы среди медработников с вручением наград и поощрительных призов победителям.
Подобные мероприятия будут проходить до конца июня следующего года во всех государственных больницах республики.