В Уфе врачи приняли роды у женщины с тяжёлым пороком сердца

Спасли сразу две жизни. В Уфе приняли роды у женщины с тяжёлым пороком сердца. Операцию проводили в Республиканском кардиоцентре, чтобы избежать возможных осложнений и в случае необходимости провести роженице операцию на сердце. Но этого не потребовалось.