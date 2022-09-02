В Уфе врачи приняли роды у женщины с тяжёлым пороком сердца

сердца

Спасли сразу две жизни. В Уфе приняли роды у женщины с тяжёлым пороком сердца. Операцию проводили в Республиканском кардиоцентре, чтобы избежать возможных осложнений и в случае необходимости провести роженице операцию на сердце. Но этого не потребовалось.

Благодаря профессионализму врачей состояние пациентки удалось компенсировать и избежать дополнительного хирургического вмешательства.

Сначала она лежала в кардио-хирургическом отделение, затем – в кардиологии. В итоге перевели ее в перинатальный центр к ребенку. Мы подобрали схему лечения и надеемся на положительный эффект.

Альмира Давлетбаева, врач-кардиолог кардиохирургического отделения №2 Республиканского кардиологического центра

Каждые роды – это чудо. Здесь были определенные особенности.

Динар Габдрахманов, врач акушер-гинеколог акушерского дистанционно-консультативного отделения Республиканского перинатального центра

Ребёнок родился недоношенным. После появления на свет доктора поместили малыша в кувез и перенесли в перинатальный центр. Накануне многодетная мама выписалась из кардиоцентра и смогла встретиться с малышом.

Врачи, я считаю, правильно приняли решение сделать кесарево сечения.

Татьяна Кабанови
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ