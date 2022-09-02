В Уфе врачи приняли роды у женщины с тяжёлым пороком сердца

сердца
Спасли сразу две жизни. В Уфе приняли роды у женщины с тяжёлым пороком сердца. Операцию проводили в Республиканском кардиоцентре, чтобы избежать возможных осложнений и в случае необходимости провести роженице операцию на сердце. Но этого не потребовалось.
Благодаря профессионализму врачей состояние пациентки удалось компенсировать и избежать дополнительного хирургического вмешательства.
Ребёнок родился недоношенным. После появления на свет доктора поместили малыша в кувез и перенесли в перинатальный центр. Накануне многодетная мама выписалась из кардиоцентра и смогла встретиться с малышом.