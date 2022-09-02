В Башкирии чистая прибыль крупного бизнеса в январе-июне выросла на 50%

В январе-июне 2022 года сальдированный финансовый результат крупного бизнеса Башкирии вырос. Об этом сообщают специалисты Башстата.
Финансовый результат в действующих ценах составил 231,5 млрд рублей или 151% в сравнении с тем же периодом в 2021 году.
794 организации получили прибыль в размере 250,2 млрд руб., 287 организаций – убыток на сумму 18,7 млрд руб. Наибольшую чистую прибыль получили компании, работающие в сферах:
— обрабатывающих производств (здесь в том числе нефтепродукты, химия, металлургия, лес) — 166 млрд руб. (+51,7% к январю-июню 2021 г.),
— торговле оптовой и розничной — 20,38 млрд руб.;
— ремонте автотранспорта — 20,4 млрд руб. (+78,2%);
— обеспечении электро- и теплоэнергией – 11,9 млрд руб. (+26,5%);
— добыче полезных ископаемых – 11,6 млрд рублей (+19%);
— профессиональной, научной и технической деятельности – 10,6 млрд руб. (+79,1%).
Доля прибыльных организаций за первое полугодие возросла до 73,5% против 71,3% за соответствующий период прошлого года.
Совокупная задолженность по обязательствам на конец июня составляла более 1,37 трлн руб., доля просроченной – 2,6%. Из них 806,3 млрд рублей – кредиторская задолженность, из нее 3,9% - просрочено. Дебиторская задолженность сложилась в сумме 1,048 трлн руб., из неё просрочено 53,9 млрд руб. или 5,1%.