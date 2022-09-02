В Башкирии чистая прибыль крупного бизнеса в январе-июне выросла на 50%

Совокупная задолженность по обязательствам на конец июня составляла более 1,37 трлн руб., доля просроченной – 2,6%. Из них 806,3 млрд рублей – кредиторская задолженность, из нее 3,9% - просрочено. Дебиторская задолженность сложилась в сумме 1,048 трлн руб., из неё просрочено 53,9 млрд руб. или 5,1%.