В Башкирии за три дня не произошло ни одного лесного пожара

Всего на территории республики с 15 апреля по 2 сентября зарегистрировано 53 лесных пожара, из которых 31 возник в результате неосторожного обращения людей с огнем, 18 — от природных факторов (гроза, преломление солнечных лучей через стекло), 2 — переход с соседних территорий, 2 — от техногенного объекта. Общая площадь, пройденная лесными пожарами, составила 286,4 га.