В Башкирии открылась первая школа креативных индустрий

Первая школа креативных индустрий открылась в Стерлитамаке. Здесь можно освоить профессию аниматора, графиста, звукорежиссера, видеомонтажера. При этом совершенно бесплатно.
На обучение принимают школьников от 12 до 17 лет. Посещать занятия в студии ребята будут после уроков в общеобразовательной школе. По окончании выдается сертификат о получении творческой профессии. А школьники смогут найти работу.
Башкортостан стал одним из первых регионов, получивших федеральную субсидию на создание школы креативных индустрий. Ее открыли на базе колледжа культуры и искусства по программе «Придумано в России». Из федерального бюджета было выделено 39 миллионов рублей.