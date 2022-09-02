В Башкирии открылась первая школа креативных индустрий

Первая школа креативных индустрий открылась в Стерлитамаке. Здесь можно освоить профессию аниматора, графиста, звукорежиссера, видеомонтажера. При этом совершенно бесплатно.

На обучение принимают  школьников от 12 до 17 лет. Посещать занятия в студии ребята будут после уроков в общеобразовательной школе.  По окончании выдается сертификат о получении творческой профессии.  А школьники смогут найти работу.

Башкортостан стал одним из первых регионов, получивших федеральную субсидию на создание школы креативных индустрий. Ее открыли на базе колледжа культуры и искусства  по программе «Придумано в России». Из федерального бюджета было выделено 39 миллионов рублей.

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