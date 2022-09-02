В Башкирии появится карта жителя республики «Алга, Башкортостан»

В Башкирии появится карта жителя, которая получила название «Алга, Башкортостан». Она объединит в себе социальные карты республики.
Карта создана на базе платежной системы «Мир». Она объединит в себе единую транспортнуюкарту «Алга», Карту школьника, Социальную карта Башкортостана, Корпоративную транспортную карту, Социальный проездной билет, в том числе для детей-сирот.
Получить Карту жителя «Алга, Башкортостан» можно в банках и в МФЦ. Также прорабатывается вопрос с Почтой России. При покупке нужно иметь паспорт и СНИЛС.
По данным оператора - АО «Башкирский регистр социальных карт», на сегодняшний день выпущено около 700 тыс. ЕТК «Алга», 400 тыс. Карт школьника, 350 тыс. Социальных карт — соответственно, Карт жителя «Алга, Башкортостан» будет не менее 1,5 млн по мере замещения карт, выпущенных ранее.