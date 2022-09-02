В Башкирии появится карта жителя республики «Алга, Башкортостан»

Трансформация предполагает расширение круга банков — участников проекта и функционала карты. Если сейчас ее используют преимущественно для оплаты проезда в общественном транспорте и получения скидок в магазинах, то с развитием проекта станут востребованы и другие приложения, которые технически реализованы уже сегодня. Карту можно будет использовать в качестве идентификатора при получении госуслуг, мер социальной поддержки, медицинской помощи, пропуска в образовательные учреждения и даже электронной подписи.

Лилия Якупова, заместитель управляющего Нацбанком РБ