Башкортостану выделят федеральные средства на ликвидацию незаконных свалок

Регионы России получат федеральные средства на ликвидацию незаконных свалок. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансировании более четверти регионов в рамках проекта «Чистая страна». Федеральный проект реализуется в рамках национального проекта «Экология».
Уже в 2022 году работа начнется в 29 городах 19 российских регионов, среди которых находится Башкирия, сообщает пресс-служба кабмина. В результате к концу 2024 года в стране должно быть рекультивировано 483,6 га земли, где сейчас располагаются свалки. Их ликвидация улучшит качество жизни более чем 5,2 млн человек.
Общий объём финансирования этих работ в ближайшие три года составит более 9,3 млрд рублей - 2,7 млрд руб. направляются в 2022 году, остальные – в течение следующих двух лет.