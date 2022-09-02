Башкортостану выделят федеральные средства на ликвидацию незаконных свалок

Уже в 2022 году работа начнется в 29 городах 19 российских регионов, среди которых находится Башкирия, сообщает пресс-служба кабмина. В результате к концу 2024 года в стране должно быть рекультивировано 483,6 га земли, где сейчас располагаются свалки. Их ликвидация улучшит качество жизни более чем 5,2 млн человек.