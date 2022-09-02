Михаил Шуфутинский и Егор Крид выпустили обновленную версию хита «3 сентября»

В социальных сетях набирает популярность новый хит Михаила Шуфутинского «3 сентября». Сама песня не новая, но обновленную версию уже смогли оценить многие.
Известно, что от прежнего хита остался только куплет и немного текста о кострах рябин. Обновленный хит в 2022 году певец выпустил совместно с популярным исполнителем Егором Кридом.
Песню разбавили современной аранжировкой и рэп-куплетами Крида. Как обычно, в сети пользователи разделились на два лагеря: одним известный хит в новом исполнении понравился, вторые же признают только оригинальную версию.