Михаил Шуфутинский и Егор Крид выпустили обновленную версию хита «3 сентября»

В социальных сетях набирает популярность новый хит Михаила Шуфутинского «3 сентября». Сама песня не новая, но обновленную версию уже смогли оценить многие.

Известно, что от прежнего хита остался только куплет и немного текста о кострах рябин. Обновленный хит в 2022 году певец выпустил совместно с популярным исполнителем Егором Кридом.