Михаил Шуфутинский и Егор Крид выпустили обновленную версию хита «3 сентября»

В социальных сетях набирает популярность новый хит Михаила Шуфутинского «3 сентября». Сама песня не новая, но обновленную версию уже смогли оценить многие.

Фото №1 - Михаил Шуфутинский и Егор Крид выпустили обновленную версию хита «3 сентября»

Известно, что от прежнего хита остался только куплет и немного текста о кострах рябин. Обновленный хит в 2022 году певец выпустил совместно с популярным исполнителем Егором Кридом.

Песню разбавили современной аранжировкой и рэп-куплетами Крида. Как обычно, в сети пользователи разделились на два лагеря: одним известный хит в новом исполнении понравился, вторые же признают только оригинальную версию.

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