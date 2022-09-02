В России закупили и отправили во все регионы вакцину от гриппа

В регионы России вскоре поступит вакцина против гриппа. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр отметил, что в настоящее время отсутствуют волнения по поводу заболеваемости гриппом, однако подъем заражения среди населения ожидается уже в этом году.