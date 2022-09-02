В Уфе состоялась церемония открытия туристско-информационного центра

В Башкортостане расширят возможности проекта «Активное долголетие». Об этом сегодня на церемонии открытия туристско-информационного центра сообщил глава республики Радий Хабиров. Сколько человек откроют для себя родной регион с новой стороны и куда из Уфы смогут отправиться туристы из других субъектов?
Выйдя в декретный отпуск, Дилара Асаинова с удивлением обнаружила в себе любовь к национальным украшениям. Изучила технологию в интернете и приступила к производству. И уже покорила своим мастерством не только друзей и знакомых.
Свои изделия мастера представили на открытии пятого в Уфе туристско-информационного центра республики. Ещё три работают в геопарках «Торатау», «Янгантау» и Красном Ключе. Радий Хабиров, общаясь с представителями туриндустрии, отметил: чтобы привлечь гостей, в каждом районе должна быть своя изюминка. И нужно больше внимания уделять событийному туризму.
Узнать больше о республиканских маршрутах можно в одном из туристско-информационных центров. И сразу же отправиться в путешествие. Открыть родной край с новой стороны могут и местные жители.
Наибольшей популярностью пользуются однодневные туры на Торатау, Нарыстау или водные маршруты. В том числе и среди пожилых туристов. Радий Хабиров рассказал о планах увеличить финансирование проекта «Активное долголетие». А семейные путешественники не прочь проехаться по республике и на велосипедах.
В прошлом году Башкортостан посетили более 3,5 миллионов туристов, общие затраты которых составили 13 миллиардов рублей. А учитывая, что с каждым годом отдыхать в республике становится комфортнее, удержать и улучшить результаты вполне возможно даже после открытия границ в Европу.
Туризм – одна из уникальных отраслей экономики. С одной стороны, это развитие территории, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций. С другой – демонстрация красоты и привлекательности родного края.