В Уфе состоялась церемония открытия туристско-информационного центра

В Башкортостане расширят возможности проекта «Активное долголетие». Об этом сегодня на церемонии открытия туристско-информационного центра сообщил глава республики Радий Хабиров. Сколько человек откроют для себя родной регион с новой стороны и куда из Уфы смогут отправиться туристы из других субъектов?

Выйдя в декретный отпуск, Дилара Асаинова с удивлением обнаружила в себе любовь к национальным украшениям. Изучила технологию в интернете и приступила к производству. И уже покорила своим мастерством не только друзей и знакомых.

Сейчас этот стало популярно в наше время. Я была на Фольклориаде и продала все вот такие маленькие украшения туристам, очень им понравилось. Дилара Асаинова, мастерица

Национальные элементы в современной одежде важны. Нравится и молодежи, и взрослым. Это наш культурный код, и он должен быть сохранен. Элеонора Саунина, жительница г. Уфы

Свои изделия мастера представили на открытии пятого в Уфе туристско-информационного центра республики. Ещё три работают в геопарках «Торатау», «Янгантау» и Красном Ключе. Радий Хабиров, общаясь с представителями туриндустрии, отметил: чтобы привлечь гостей, в каждом районе должна быть своя изюминка. И нужно больше внимания уделять событийному туризму.

В Бирске все попали в точку, все фестивали. А в Благовещенске нет, они хотят промышленный туризм – показывать детям доменные печи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Узнать больше о республиканских маршрутах можно в одном из туристско-информационных центров. И сразу же отправиться в путешествие. Открыть родной край с новой стороны могут и местные жители.

Могут купить путевки, узнать про республику и Уфу – такую возможность дают центры. Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

Часто звонят уфимцы и говорят, что много лет живут тут, но не знают Уфу. Записываются на экскурсии и потом пишут отзывы, что много интересного узнали. Елена Шутова, консультант-администратор Туристско-информационного центра Республики Башкортостан

Наибольшей популярностью пользуются однодневные туры на Торатау, Нарыстау или водные маршруты. В том числе и среди пожилых туристов. Радий Хабиров рассказал о планах увеличить финансирование проекта «Активное долголетие». А семейные путешественники не прочь проехаться по республике и на велосипедах.

Каждый веломаршрут в среднем 300 км. Но все едут как могут, у кого-то дети. Индивидуально подбираем. Это не просто крутить педали, но и 50% – это познавательный веломаршрут. Антон Сазонов, директор АНО «Планета»

В прошлом году Башкортостан посетили более 3,5 миллионов туристов, общие затраты которых составили 13 миллиардов рублей. А учитывая, что с каждым годом отдыхать в республике становится комфортнее, удержать и улучшить результаты вполне возможно даже после открытия границ в Европу.