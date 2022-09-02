В БашГУ в рамках создания Евразийского НОЦ открылся новый компьютерный класс

В Башкирском госуниверситете сегодня открыли новый компьютерный класс, оснащенный современной техникой и мультимедийным оборудованием. Аудитория была организована в рамках создаваемого в Башкортостане Евразийского научно-образовательного центра. Там планируется проводить программы повышения квалификаций и мастер-классов для аспирантов и молодых ученых, а также организовывать встречи с зарубежными специалистами.

Основная задача – повышать компетенцию молодых преподавателей и исследователей, отметил руководитель БашГУ. Это позволит продвигать новые образовательные и исследовательские программы.

Исключительная особенность этой лаборатории, которую мы сегодня открываем, в том, что она стилизована, что, изначально попадая в эту аудиторию, студенты будут понимать, что они попадают в зону, где ведется работа в рамках Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

Вадим Захаров, и.о. ректора Башкирского государственного университета
Фото №1 - В БашГУ в рамках создания Евразийского НОЦ открылся новый компьютерный класс

На открытие аудитории пригласили советника главы республики по науке Руслана Казыханова, порядка 30 молодых учёных и обладателей республиканских и федеральных грантов, которые и смогут в будущем использовать возможности современного компьютерного класса в своих научных работах.

Сейчас в основном научные открытия делаются уже не в какой-то конкретной области науки, а на стыке наук, допустим, на стыке физики и химии или на стыке математики и биологии. А данный кабинет позволяет нам собрать людей с различных факультетов университета, в том числе и с других университетов, и совместно на стыке наук разрабатывать какие-то новые научные идеи на благо Республики Башкортостан и России.

Владимир Гуськов, заместитель директора центра дизайна функциональных материалов Башкирского государственного университета
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