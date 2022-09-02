В БашГУ в рамках создания Евразийского НОЦ открылся новый компьютерный класс

В
Башкирском госуниверситете сегодня открыли новый компьютерный класс, оснащенный
современной техникой и мультимедийным оборудованием. Аудитория была
организована в рамках создаваемого в Башкортостане Евразийского
научно-образовательного центра. Там планируется проводить программы повышения
квалификаций и мастер-классов для аспирантов и молодых ученых, а также
организовывать встречи с зарубежными специалистами.
Основная
задача – повышать компетенцию молодых преподавателей и исследователей, отметил
руководитель БашГУ. Это позволит продвигать новые образовательные и
исследовательские программы.
Исключительная
особенность этой лаборатории, которую мы сегодня открываем, в том, что она
стилизована, что, изначально попадая в эту аудиторию, студенты будут понимать,
что они попадают в зону, где ведется работа в рамках Евразийского научно-образовательного
центра мирового уровня.Вадим Захаров, и.о. ректора Башкирского государственного университета
На
открытие аудитории пригласили советника главы республики по науке Руслана
Казыханова, порядка 30 молодых учёных и обладателей республиканских и
федеральных грантов, которые и смогут в будущем использовать возможности
современного компьютерного класса в своих научных работах.
Сейчас в основном научные
открытия делаются уже не в какой-то конкретной области науки, а на стыке наук,
допустим, на стыке физики и химии или на стыке математики и биологии. А данный
кабинет позволяет нам собрать людей с различных факультетов университета, в том
числе и с других университетов, и совместно на стыке наук разрабатывать
какие-то новые научные идеи на благо Республики Башкортостан и России.Владимир Гуськов, заместитель директора центра дизайна функциональных материалов Башкирского государственного университета