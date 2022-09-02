В БашГУ в рамках создания Евразийского НОЦ открылся новый компьютерный класс

Сейчас в основном научные открытия делаются уже не в какой-то конкретной области науки, а на стыке наук, допустим, на стыке физики и химии или на стыке математики и биологии. А данный кабинет позволяет нам собрать людей с различных факультетов университета, в том числе и с других университетов, и совместно на стыке наук разрабатывать какие-то новые научные идеи на благо Республики Башкортостан и России.

Владимир Гуськов, заместитель директора центра дизайна функциональных материалов Башкирского государственного университета