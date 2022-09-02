В Центре управления Республикой Башкортостан прошла онлайн-лекция для студентов-медиков

Медицина будущего. Сегодня в Центре управления республикой студенты Башкирского медуниверситета прослушали онлайн-лекцию федерального эксперта. Заместитель директора Института биохимии Российской академии наук Алексей Белогуров рассказал будущим врачам о том, как технологии меняют медицину.

Лекция является частью просветительского марафона, который приурочен ко Дню знаний. Организатором выступило Российское общество «Знание». Марафон транслировался в прямом эфире и, по предварительным данным, охватил более 30 тысяч участников. По словам студентов БГМУ, лекция была очень информативной.