В Центре управления Республикой Башкортостан прошла онлайн-лекция для студентов-медиков

Медицина будущего. Сегодня в Центре управления республикой студенты Башкирского медуниверситета прослушали онлайн-лекцию федерального эксперта. Заместитель директора Института биохимии Российской академии наук Алексей Белогуров рассказал будущим врачам о том, как технологии меняют медицину.

Лекция является частью просветительского марафона, который приурочен ко Дню знаний. Организатором выступило Российское общество «Знание». Марафон транслировался в прямом эфире и, по предварительным данным, охватил более 30 тысяч участников. По словам студентов БГМУ, лекция была очень информативной.

Фото №1 - В Центре управления Республикой Башкортостан прошла онлайн-лекция для студентов-медиков

Мне кажется, это принесет большую пользу, именно информативно, очень объемно. И медицина – это та отрасль, которая должна постоянно развиваться.

Дарья Морзалёва, студентка Башкирского государственного медицинского университета
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