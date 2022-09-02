В Музее 112-й Башкавдивизии прошла виртуальная экскурсия для школьников

Придя в музей, в котором бывали уже не раз, ребята и не подозревали, что окажутся в центре Уфы и далеко за её пределами, выйдя даже за границы страны. Виртуальная экскурсия по реальной истории, которую ученики класса Шаймуратова знают хорошо. Но вот прогуляться по местам боёв легендарной дивизии еще никому из них не доводилось. Автор проекта «Виртуальный краевед» Марат Тикеев несколько месяцев работал над созданием экскурсии. Проводил съемки под Волгоградом, возле Белой Калитвы, а также на месте смерти комдива Шаймуратова.