В Музее 112-й Башкавдивизии прошла виртуальная экскурсия для школьников

Уфимские школьники отправились на виртуальную экскурсию. В Музее 112-й Башкавдивизии прошла необычная презентация боевого пути легендарных воинов. Ученики 104-й школы смогли окунуться в историю с помощью очков виртуальной реальности.
Придя в музей, в котором бывали уже не раз, ребята и не подозревали, что окажутся в центре Уфы и далеко за её пределами, выйдя даже за границы страны. Виртуальная экскурсия по реальной истории, которую ученики класса Шаймуратова знают хорошо. Но вот прогуляться по местам боёв легендарной дивизии еще никому из них не доводилось. Автор проекта «Виртуальный краевед» Марат Тикеев несколько месяцев работал над созданием экскурсии. Проводил съемки под Волгоградом, возле Белой Калитвы, а также на месте смерти комдива Шаймуратова.
Видео на 360 градусов, так что школьники могли смотреть по сторонам, словно находятся в месте, про которое рассказывает экскурсовод. А после ребята вместе с преподавателями и сотрудниками музея вспоминали тех, кто навсегда остался школьником. В память о погибших в Беслане дети сделали бумажных журавликов. Таких же хрупких, какими оказались их жизни.