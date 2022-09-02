Прямую трансляцию первого матча «Салавата Юлаева» в сезоне можно будет посмотреть на БСТ

Завтра в новый сезон чемпионата КХЛ вступит уфимский «Салават Юлаев». Первым соперником башкирского клуба станет СКА из Санкт-Петербурга. Игра пройдет на выезде.
Прямую трансляцию матча покажет Башкирское спутниковое телевидение. За полчаса до начала встречи наши комментаторы, хоккейные эксперты и гости в студии оценят выступление уфимцев на предсезонных турнирах.
Вы узнаете, что думает тренер вратарей «Салавата» о тандеме юлаевцев Кареев – Ежов, что думают в команде об усилении в сезоне и как проходила разработка макетов игровой формы хоккеистов. Начало в 18:30.