Прямую трансляцию первого матча «Салавата Юлаева» в сезоне можно будет посмотреть на БСТ

Завтра в новый сезон чемпионата КХЛ вступит уфимский «Салават Юлаев». Первым соперником башкирского клуба станет СКА из Санкт-Петербурга. Игра пройдет на выезде.

Прямую трансляцию матча покажет Башкирское спутниковое телевидение. За полчаса до начала встречи наши комментаторы, хоккейные эксперты и гости в студии оценят выступление уфимцев на предсезонных турнирах.