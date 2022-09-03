Учащиеся 5-9 классов будут изучать Основы духовно-нравственной культуры народов России

В Министерстве просвещения России сообщили о принятых изменениях в федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования. В них включили также и новый предмет для учащихся 5-9 классов.

Фото №1 - Учащиеся 5-9 классов будут изучать Основы духовно-нравственной культуры народов России

Новый предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», как сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ, будет вводиться поэтапно уже с 2023 года.

Также были внесены и другие изменения.

Были увеличены требования к максимальной аудиторной нагрузке. Дополнительные учебные часы образовательные организации смогут направить на изучение родного языка, а также основ духовно-нравственной культуры народов России и других учебных предметов.

Пресс-служба Минпросвещения РФ

Уточнено в приказе и то, что по всем входящим в перечень экзаменов государственной итоговой аттестации дисциплинам учащимся должны быть выданы именно печатные учебники. Но при этом общеобразовательные организации имеют право на иных предметах использовать и печатный, и электронный учебники.

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии