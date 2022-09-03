Учащиеся 5-9 классов будут изучать Основы духовно-нравственной культуры народов России

Уточнено в приказе и то, что по всем входящим в перечень экзаменов государственной итоговой аттестации дисциплинам учащимся должны быть выданы именно печатные учебники. Но при этом общеобразовательные организации имеют право на иных предметах использовать и печатный, и электронный учебники.