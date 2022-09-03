Учащиеся 5-9 классов будут изучать Основы духовно-нравственной культуры народов России

В Министерстве просвещения России сообщили о принятых изменениях в федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования. В них включили также и новый предмет для учащихся 5-9 классов.
Новый предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», как сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ, будет вводиться поэтапно уже с 2023 года.
Также были внесены и другие изменения.
Уточнено в приказе и то, что по всем входящим в перечень экзаменов государственной итоговой аттестации дисциплинам учащимся должны быть выданы именно печатные учебники. Но при этом общеобразовательные организации имеют право на иных предметах использовать и печатный, и электронный учебники.