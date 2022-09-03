В Башкирии завершается работа «Поездов здоровья», осмотрено более 118 000 человек

В Башкирии завершают свою работу «Поезда здоровья», которые курсируют по районам в рамках акции «Здоровая республика - здоровый регион». По данным Минздрава РБ, в республике врачами в ходе акции было осмотрено 118 251 человек.

Проведено во время работы «Поездов здоровья» 42 817 обследований. Медицинским работникам удалось выявить 3 887 социально-значимых заболеваний, в том числе у 313 человек заподозрили злокачественные новообразования и у 2 815 человек – сердечно-сосудистые заболевания.

На данный момент завершили свою работу Дуванский, Нефтекамский, Октябрьский, Стерлитамакский и Белорецкий маршруты.

Уфимский маршрут продолжит работу в Чишминском районе: 2.09-5.09 в деревне Чишмы, 6.09-7.09 Мкр. ОПХ, 8.09-9.09 Мкр. ЧСЗ.

Оставшиеся маршруты передвигаются по населенным пунктам в соответствии с графиками и планами. Записываться к специалистам не нужно – прием ведётся в порядке «живой очереди».