В Башкирии в полночь автомобиль вылетел с дороги, водитель скончался в больнице

В Благовещенском районе Башкирии в полночь произошло ДТП, в результате которого скончался мужчина. ГИБДД выясняет причины случившегося, а пока известны лишь некоторые подробности.

По информации главного госавтоинспектора Башкирии Владимира Севастьянова, ДТП произошло на 6 километре автомобильной дороги Бедеева - Поляна-Федоровка. Предварительно установлено, что 40-летний водитель Lada съехал в кювет, где машина опрокинулась.

Водителя госпитализировали, но в итоге он скончался в больнице, не приходя в сознание. Начато разбирательство, а также назначено химико-токсикологическое исследование, которое позволит выяснить, в каком состоянии находился погибший на момент происшествия.