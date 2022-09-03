В Стерлитамаке определили лучших футболистов среди сотрудников МВД

В Стерлитамаке прошел турнир среди сотрудников подразделений УМВД города по мини-футболу. Полицейские соревновались на поле городского стадиона «Содовик».

В пресс-службе МВД по Стерлитамаку рассказали, что две недели команды полицейских соревновались между собой, демонстрируя силу, выносливость, а также спортивную закалку.

Матчи, прошедшие за это время, оказались яркими и результативными. В финал вышли команды дежурной части и оперуполномоченных сотрудников полиции. Победу одержали последние. По итогам игр были вручены кубки и медали.

Спорт для полицейского – важная составляющая профессиональной деятельности. Занятия по физической подготовке сотрудников органов внутренних дел способствуют успешному выполнению поставленных задач и сохранению высокой работоспособности. Пресс-служба МВД по Стерлитамаку