В Стерлитамаке определили лучших футболистов среди сотрудников МВД

В Стерлитамаке прошел турнир среди сотрудников подразделений УМВД города по мини-футболу. Полицейские соревновались на поле городского стадиона «Содовик».
В пресс-службе МВД по Стерлитамаку рассказали, что две недели команды полицейских соревновались между собой, демонстрируя силу, выносливость, а также спортивную закалку.
Матчи, прошедшие за это время, оказались яркими и результативными. В финал вышли команды дежурной части и оперуполномоченных сотрудников полиции. Победу одержали последние. По итогам игр были вручены кубки и медали.
Фото: пресс-служба МВД по Стерлитамаку