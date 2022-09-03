В Уфе появился новый арт-объект в виде крылатого колеса

В Уфе на Деповской площади железнодорожного района 2 сентября появился новый арт-объект. Крылатое колесо установили в честь 85-летия со дня образования локомотивного депо Дема, сообщает городская администрация.
На официальном открытии нового арт-объекта присутствовали заместитель главного ревизора Куйбышевской железной дороги по территориальному управлению Александр Жуков, ветеран железнодорожной отрасли Николай Протасов, представители Администрации Демского района.
Фото: пресс-служба администрации Уфы