В Уфе появился новый арт-объект в виде крылатого колеса

В Уфе на Деповской площади железнодорожного района 2 сентября появился новый арт-объект. Крылатое колесо установили в честь 85-летия со дня образования локомотивного депо Дема, сообщает городская администрация.

Фото №1 - В Уфе появился новый арт-объект в виде крылатого колеса

На официальном открытии нового арт-объекта присутствовали заместитель главного ревизора Куйбышевской железной дороги по территориальному управлению Александр Жуков, ветеран железнодорожной отрасли Николай Протасов, представители Администрации Демского района.

Арт объект символизирует колесо самого мощного паровоза «Феликс Дзержинский». Мы будем бережно чтить традиции, заложенные нашими делами и прадедами.

Денис Никольский, и.о. начальника эксплуатационного локомотивного депо Уфа

Фото: пресс-служба администрации Уфы 

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