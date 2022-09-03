В Башкирии предприятие оштрафовали на 410 тысяч за загрязнение реки

В этой связи природоохранная прокуратура возбудила в отношении юридического лица дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение), ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности), по результатам рассмотрения которых предприятие оштрафовано на общую сумму 410 тыс. рублей.

Пресс-служба прокуратуры РБ