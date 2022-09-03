В Башкирии предприятие оштрафовали на 410 тысяч за загрязнение реки

В Башкирии оштрафовали предприятие, которое допустило загрязнение реки. Факт нарушения был выявлен Башкирской природоохранной прокуратурой в ходе проверки в отношении ООО «Башнефть-Добыча».
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в августе этого года возле деревни Мухаметдиново, расположенной в Благовещенском районе, произошел отказ промыслового трубопровода из-за коррозии. В результате этого в реку Иришты попало 0,25 тонн нефтепродуктов.
Также прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать с предприятия ущерб, который был причинен водному объекту. Сумма ущерба составляет более 3,6 миллионов рублей.