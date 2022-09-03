В Башкирии предприятие оштрафовали на 410 тысяч за загрязнение реки

В Башкирии оштрафовали предприятие, которое допустило загрязнение реки. Факт нарушения был выявлен Башкирской природоохранной прокуратурой в ходе проверки в отношении ООО «Башнефть-Добыча».

Фото №1 - В Башкирии предприятие оштрафовали на 410 тысяч за загрязнение реки

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в августе этого года возле деревни Мухаметдиново, расположенной в Благовещенском районе, произошел отказ промыслового трубопровода из-за коррозии. В результате этого в реку Иришты попало 0,25 тонн нефтепродуктов.

В этой связи природоохранная прокуратура возбудила в отношении юридического лица дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение), ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности), по результатам рассмотрения которых предприятие оштрафовано на общую сумму 410 тыс. рублей.

Пресс-служба прокуратуры РБ

Также прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать с предприятия ущерб, который был причинен водному объекту. Сумма ущерба составляет более 3,6 миллионов рублей.

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