В Башкирии за ночь инспекторы ГИБДД задержали 37 пьяных водителей

13-летнего подростка за рулем автомобиля задержали полицейские в Абзелиловском районе. Девочка каталась по ночной дороге вместе с мамой, которая предпочла доверить транспортное средство несовершеннолетней. Сама же женщина ранее была лишена прав за пьяную езду. Усиленное патрулирование сотрудники ГИБДД накануне вели по всей республике. Радием Хабировым поставлена задача – снизить смертность на дорогах. В ходе рейда удалось выявить свыше 1700 нарушений правил дорожного движения и вовремя остановить 37 нетрезвых водителей.

Отвлекся на телефон и вылетел на «встречку». Теперь восстанавливать обе машины водителю Volkswagen придется из собственного кармана. Алкотестер показывает 0,7 промилле алкоголя, но мужчина уверяет, что не пил. И якобы он – прокурор города Октябрьского. Поэтому правда за ним.

Попытка договориться не увенчалась успехом и у водителя квадроцикла. Но прежде инспекторам в Бирске пришлось его еще догнать. Технику без документов забрали на штрафстоянку, а на пьяного лихача завели административное дело.

Автоледи скромничает – бокалов было много. Либо вместо вина наливали что-то покрепче. В литре выдыхаемого воздуха водителя синего внедорожника – свыше 1000 миллиграммов алкоголя, в котором, по словам девушки, она решила утопить свои личные проблемы. В результате устроила ДТП в центре Уфы.

Искреннее недоумевала в чем ее вина и другая автоледи, которая оказалась на пассажирском кресле своего автомобиля, а руль доверила 13-летней дочери. Таким составом и колесили по ночному Абзелиловскому району. А вот в Дюртюлях женщина, будучи подшофе, отправилась на своей машине на хлебзавод. Но до работы не доехала – подозрительно виляющую на дороге машину остановили инспекторы.

Мужчина, будучи пьяным, въехал в стоящую иномарку. Нетрезвого водителя, пытавшегося с супругой замести следы аварии во дворе, заметили бдительные соседи. Они и вызвали полицию.