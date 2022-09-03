В Уфе центральные улицы проверили на доступность для инвалидов

От фонтана «Семь девушек» в Уфе до «Арт-квадрата». Насколько безбарьерным является этот путь для туристов, прикованных к инвалидному креслу? Представители регионального СПЧ совместно с сотрудниками различных министерств и ведомств, а также людьми с ограниченными возможностями здоровья прогулялись по оживленным улицам города.

На первый взгляд всё сделано, как и положено, если говорить о доступности для инвалидов. Срезанный угол наклона и опущенный бордюрный камень, вот только высота его не должна превышать пяти миллиметров, а здесь перепад больше пяти сантиметров. 

Эксперт Всероссийского общества вместе с представителями Совета при Главе Башкортостана по правам человека, а также сотрудниками профильных министерств и ведомств ищут проблемные точки в одном из привлекательных для туристов мест Уфы. Напомним, по итогам первого заседания обновленного состава СПЧ Радий Хабиров дал поручения рассмотреть на ближайшем заседании правительства региона результаты реализации государственной программы «Доступная среда».

Облик Уфы меняется, через два года мы будем отмечать юбилей города, хотелось бы, чтобы наш город был удобным для жителей и был гостеприимным. Мы уже проецируем ту ситуацию, когда гость – человек на коляске – приехал в наш город, разместился в одну из гостиниц, припарковался. Вот мы хотим проследить весь маршрут.

Флюр Нурлыгаянов, заместитель председателя Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и институтов гражданского общества

Исторические и культурные места сегодня интересовали тех,  кто вышел на прогулку. От одной из гостиниц, посетив фонтан «Семь девушек», делегация во главе с руководителями СПЧ прошла до «Арт-квадрата».

Фото №1 - В Уфе центральные улицы проверили на доступность для инвалидов

Этот круг я проделал нормально. Но с другой стороны заходил, там уже я кое-как поднялся. Вы посмотрите на меня, какой я сильный, а если девчонки? Вряд ли, мне кажется, они смогут.

Азамат Сахаутдинов

Все проблемные точки были зафиксированы в присутствии представителей профильных ведомств и не должны остаться без внимания. Комплексно рассмотреть вопрос организации и развития безбарьерной среды для мобильных граждан планируется 6 сентября в рамках координационного совета по правам инвалидов, созвать который поручил Глава Башкортостана.

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ