В Уфе центральные улицы проверили на доступность для инвалидов

От фонтана «Семь девушек» в Уфе до «Арт-квадрата». Насколько безбарьерным является этот путь для туристов, прикованных к инвалидному креслу? Представители регионального СПЧ совместно с сотрудниками различных министерств и ведомств, а также людьми с ограниченными возможностями здоровья прогулялись по оживленным улицам города.
На первый взгляд всё сделано, как и положено, если говорить о доступности для инвалидов. Срезанный угол наклона и опущенный бордюрный камень, вот только высота его не должна превышать пяти миллиметров, а здесь перепад больше пяти сантиметров.
Эксперт Всероссийского общества вместе с представителями Совета при Главе Башкортостана по правам человека, а также сотрудниками профильных министерств и ведомств ищут проблемные точки в одном из привлекательных для туристов мест Уфы. Напомним, по итогам первого заседания обновленного состава СПЧ Радий Хабиров дал поручения рассмотреть на ближайшем заседании правительства региона результаты реализации государственной программы «Доступная среда».
Исторические и культурные места сегодня интересовали тех, кто вышел на прогулку. От одной из гостиниц, посетив фонтан «Семь девушек», делегация во главе с руководителями СПЧ прошла до «Арт-квадрата».
Все проблемные точки были зафиксированы в присутствии представителей профильных ведомств и не должны остаться без внимания. Комплексно рассмотреть вопрос организации и развития безбарьерной среды для мобильных граждан планируется 6 сентября в рамках координационного совета по правам инвалидов, созвать который поручил Глава Башкортостана.