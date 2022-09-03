В Уфе центральные улицы проверили на доступность для инвалидов

Облик Уфы меняется, через два года мы будем отмечать юбилей города, хотелось бы, чтобы наш город был удобным для жителей и был гостеприимным. Мы уже проецируем ту ситуацию, когда гость – человек на коляске – приехал в наш город, разместился в одну из гостиниц, припарковался. Вот мы хотим проследить весь маршрут.

Флюр Нурлыгаянов, заместитель председателя Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и институтов гражданского общества