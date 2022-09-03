Уфимский «Салават Юлаев» потерпел поражение в первом матче сезона

Уфимская команда встречалась в Санкт-Петербурге со СКА. В первом периоде юлаевцы пропустили шайбу в меньшинстве. В концовке третьего периода соперник увеличил преимущество.

Но «Салавату» удалось проявить характер и отыграться. Сначала отличился Сергей Шмелёв. Сравнял счет Александр Хмелевский, когда юлаевцы сменили вратаря на шестого полевого игрока. Довести встречу до победы подопечным Виктора Козлова не удалось. В овертайме в формате 3 на 3 победную шайбу забросил нападающий СКА Дамир Жафяров.