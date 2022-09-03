Виктор Торуп рассказал, почему решил участвовать в Уфимском международном марафоне

В Уфу его привела любовь. Завтра в столице республики пройдет Уфимский международный марафон. Участие в нем примет известный датский конькобежец Виктор Торуп. Участник зимних Олимпийских игр выйдет на старт заезда для роллеров. В Уфе он тренируется вместе с невестой – российской шорт-трекисткой Софьей Просвирновой.

Их называли самой романтичной парой зимней Олимпиады. Датский конькобежец Виктор Торуп и российская шорт-трекистка Софья Просвирнова вместе уже три года. Свадьбу интернациональной пары в мире спорта ждут уже давно. Пока же влюбленные тренируются в столице Башкортостана. Софья – в составе сборной России по шорт-треку в центре Семена Елистратова. Виктор – на спорткомлексе «Биатлон».

Главная причина, почему я здесь, это моя невеста Софья. Мы искали лучшее место для тренировок перед началом сезона. Могу сказать, что Уфа подходит для этого как нельзя лучше. Виктор Торуп, участник Олимпийских игр в конькобежном спорте

За их плечами пять Олимпиад на двоих. Виктор в 2018-м с флагом своей страны принял участие в церемонии закрытия Игр. Познакомились спортсмены три года назад в США. Оказаться в Уфе им помогло назначения башкирского специалиста Андрея Максимова на пост наставника сборной страны.

Я нахожусь в команде, тренируюсь по плану Максимова Андрея Ивановича. Готовлюсь не к следующему сезону, а через сезон. Софья Просвирнова, Член сборной россии по шорт-треку

Виктор Торуп ведет видеоблог в соцсетях, рассказывая о правильной технике катания на коньках. Самое популярное видео на канале собрало больше двух миллионов просмотров. А еще занимается бизнесом по продаже оборудования и одежды для конькобежного спорта. Но сейчас все его мысли связаны с предстоящей свадьбой.

Мы поженимся через неделю. Мы планируем большую, настоящую свадьбу. Насколько это возможно объединить мою семью в Дании, и семью и друзей Софьи из России. Виктор Торуп, участник Олимпийских игр в конькобежном спорте