В Башкирии в ДТП погиб 22-летний водитель

В Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Ночью, 4 сентября, в Бижбулякском районе республики попали в автомобильную аварию четверо молодых людей.
По информации главы региональной Госавтоинспекции Владимира Севастьянова, Chevrolet Klan улетел в кювет и перевернулся. Все четверо парней были не пристегнуты ремнями безопасности.
В результате аварии скончался 22-летний водитель автомобиля. Остальных молодых людей госпитализировали. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают детали произошедшего.