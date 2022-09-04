В Башкирии в ДТП погиб 22-летний водитель

В Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Ночью, 4 сентября, в Бижбулякском районе республики попали в автомобильную аварию четверо молодых людей.

По информации главы региональной Госавтоинспекции Владимира Севастьянова, Chevrolet Klan улетел в кювет и перевернулся. Все четверо парней были не пристегнуты ремнями безопасности.