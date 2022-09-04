В Башкирии разбился 31-летний водитель мопеда

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили некоторые детали произошедшего. 31-летний мужчина, управляя мопедом, допустил наезд на колодец, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Мужчина от полученных травм скончался на месте. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. Известно, что погибший ранее был лишен прав.