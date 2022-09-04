В Башкирии за семь месяцев 17 человек отравились грибами

В 2022 году за семь месяцев грибами отравились 17 человек. Среди пострадавших есть ребенок младше 14 лет. Об этом сообщает Минздрав РБ.
При отравлении грибами проявляются головные боли, тошнота, рвота, сильные боли в животе с диареей до 10-15 раз в сутки, пульс становится слабым, конечности — холодными. Чаще всего отравление возникает из-за неумения распознавать съедобные и несъедобные грибы.
Также представители Минздрава сообщают, что грибы могут стать источником опасного заболевания – ботулизма. Любые грибы необходимо тщательно мыть. При возникновении симптомов болезни нужно немедленно обратиться к врачу.