В Башкирии за семь месяцев 17 человек отравились грибами

В 2022 году за семь месяцев грибами отравились 17 человек. Среди пострадавших есть ребенок младше 14 лет. Об этом сообщает Минздрав РБ.

Фото №1 - В Башкирии за семь месяцев 17 человек отравились грибами

При отравлении грибами проявляются головные боли, тошнота, рвота, сильные боли в животе с диареей до 10-15 раз в сутки, пульс становится слабым, конечности — холодными. Чаще всего отравление возникает из-за неумения распознавать съедобные и несъедобные грибы.

Также представители Минздрава сообщают, что грибы могут стать источником опасного заболевания – ботулизма. Любые грибы необходимо тщательно мыть. При возникновении симптомов болезни нужно немедленно обратиться к врачу.

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями