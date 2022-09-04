В Башкирии пошли в школу 55 тысяч первоклассников

На неделе стартовал новый учебный год для школьников и студентов всей страны. В Башкортостане в учебных заведениях двери открылись для 700 тысяч обучающихся. Торжественные линейки, цветы и шары – для детей и их родителей День знаний традиционно прошел в праздничной атмосфере.

Очаровашки без преувеличения – самые большие банты и цветы. Для них сегодня все впервые. Прежде чем сесть за парты, первоклашки официально дали старт учебному году. В республике порог школы впервые переступили 55 тысяч детей. Общее количество обучающихся в регионе переваливает за полмиллиона. Уроки сразу после линейки, но кого бы это расстроило.

Утро главы республики в День знаний тоже началось со школьной линейки. Радий Хабиров поздравил учащихся столичного центра образования № 40.

Во всех более чем 1200 школах поднимаются флаги и первый день – День знаний. 500 тысяч детей сегодня пошли в школы. 55 тысяч – первоклассники. Мы желаем нашим школьникам хорошей учебы, с большим желанием чтобы приходили учиться к своим учителям. А первоклассникам желаю интересной учебы. Надеюсь, им тут будет нравиться и будет все хорошо. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

У детей постарше уже есть любимые предметы и учителя. После больших каникул подъем с утра был нелегким, но все равно долгожданным – больше соскучились по друзьям, чем по урокам.

63 школы в регионе стали участниками президентской программы капремонта. В День знаний учеба для многих детей началась в обновленных зданиях. Одно из таких учреждений – Республиканский политехнический лицей-интернат в городе Кумертау. Здесь провели утепление и облицовку фасада, заменили кровлю, отремонтировали столовую, фойе и учебные классы. Подобного ремонта не было со времен постройки, с 1970 года. Сегодня в лицее обучаются 317 детей, 128 из которых проживают в общежитии.

Школы республики открылись в условиях смягченных противоэпидемических ограничений. Термометрия при входе остается обязательной, а вот учителям можно вести уроки без масок. 1 сентября учебный год в Башкортостане стартовал также для почти 200 тысяч студентов вузов и колледжей.