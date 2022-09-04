Шаймуратовские классы и видеомост с ЛНР: как прошел День знаний в Башкирии

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, прошли на патриотической ноте. В 78 учебных заведениях появились шаймуратовские классы. С учениками одного из них пообщался Радий Хабиров. Вместе со школьниками глава республики в онлайн-режиме поздравил и жителей Донбасса с открытием восстановленной силами Башкортостана школы имени Минигали Шаймуратова.
Церемония поднятия флага отныне еженедельная. Новшество действует с этого учебного года. 40-я школа Уфы славится тем, что некоторые предметы здесь изучают углублённо. Отдельное внимание уделяют и патриотическому воспитанию.
Стать военным со школьной скамьи хотел и Максим Серафимов. Именно в этих стенах получал знания будущий Герой России.
В ходе специальной военной операции командир группы спецназа во время штурма накрыл телом гранату и ценой собственной жизни спас боевых товарищей от гибели. Его подразделение более 10 часов держало оборону здания. Глава республики выразил благодарность родителям за воспитание сына, отметив, что его подвиг не забудут. Имя героя появилось в названии школы, а на фасаде здания открылась мемориальная доска, посвященная офицеру.
Новая мемориальная доска появилась и в селе Аскарово, на стене гимназии имени Тагира Кусимова. Так в Абзелиловском районе в День знаний увековечили память героически погибшего во время спецоперации в Украине Тамерлана Ильгамова.
Радий Хабиров поблагодарил маму и близких родственников Тамерлана Ильгамова за то, что воспитали не просто защитника, а настоящего патриота своей страны, который был посмертно удостоен звания Героя России. Его именем хотят также назвать одну из улиц, о подвигах Ильгамова будут рассказывать во время уроков в его родной гимназии.
Эту школу построили в 1994 году. В октябре двухтысячного она получила статус гимназии, а буквально через полгода учебному заведению присвоили имя героя Советского Союза Тагира Кусимова. Поэтому о патриотическом воспитании здесь знают не понаслышке.
Героями не рождаются, ими становятся. А вот патриотизм прививается со школьной скамьи. С этого учебного года в аскаровской гимназии намерены больше внимания уделять нравственному воспитанию учащихся. В День знаний здесь открыли шаймуратовский класс. Обозначаться он будет буквой «Ш». В этом случае – 5-й «Ш». Вместе с юными шаймуратовцами в режиме видеоконференцсвязи Глава Башкортостана в День знаний поздравил жителей города Петровское Луганской народной республики с открытием обновленной школы, восстанавливали которую по поручению Радия Хабирова.
22-я школа в ЛНР носит имя генерал-майора Минигали Шаймуратова. Капитальный ремонт учебного заведения начали два месяца назад. Сюда было отправлено 27 колон гуманитарного груза со стройматериалами из нашей республики. Это первое сентября ученики ждали не один год. Некоторые, уходя на летние каникулы, не верили, что за такое короткое время вместо старого, обветшавшего здания будет стоять абсолютно новая школа.
Свой первый звонок в получившей вторую жизнь школе услышали 35 первоклашек. Всего же учебное заведение приняло в день знаний 396 учеников. Радий Хабиров поздравил их с новосельем и обещал приехать с экскурсией в обновленную школу.