Шаймуратовские классы и видеомост с ЛНР: как прошел День знаний в Башкирии

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, прошли на патриотической ноте. В 78 учебных заведениях появились шаймуратовские классы. С учениками одного из них пообщался Радий Хабиров. Вместе со школьниками глава республики в онлайн-режиме поздравил и жителей Донбасса с открытием восстановленной силами Башкортостана школы имени Минигали Шаймуратова. 

Церемония поднятия флага отныне еженедельная. Новшество действует с этого учебного года. 40-я школа Уфы славится тем, что некоторые предметы здесь изучают углублённо. Отдельное внимание уделяют и патриотическому воспитанию.

Еще одно направление – это юнармейцы. Сегодня на линейке все их увидят. Это направление у нас недавно, и возникло оно, потому что есть у нас такие дети, которые хотят быть военными.

Альбина Уразова, директор Центра образования №40

Стать военным со школьной скамьи хотел и Максим Серафимов. Именно в этих стенах получал знания будущий Герой России.

Фото №1 - Шаймуратовские классы и видеомост с ЛНР: как прошел День знаний в Башкирии

Ваш выпускник – удивительный человек, Герой России. Надо равняться на него и помнить о его подвиге. И воспитывать себя таким же. Также имя вашего выпускника присвоено парку «Патриот».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ходе специальной военной операции командир группы спецназа во время штурма накрыл телом гранату и ценой собственной жизни спас боевых товарищей от гибели. Его подразделение более 10 часов держало оборону здания. Глава республики выразил благодарность родителям за воспитание сына, отметив, что его подвиг не забудут. Имя героя появилось в названии школы, а на фасаде здания открылась мемориальная доска, посвященная офицеру.

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Воспитывали, как положено. Каким человек должен расти, верующим, справедливым. Не все офицеры имеют честь. А он имел.

Владимир Серафимов, отец Максима Серафимова

Новая мемориальная доска появилась и в селе Аскарово, на стене гимназии имени Тагира Кусимова. Так в Абзелиловском районе в День знаний увековечили память героически погибшего во время спецоперации в Украине Тамерлана Ильгамова.

Я разговаривал с командирами Тамерлана Ильгамова, была такая возможность. Они передавали слова уважения и низко кланялись родителям, родным, близким Тамерлана. Они сказали, что это был невероятно мужественный человек. Историю его подвига вы знаете. Он вел многочасовой, очень тяжелый бой. Не струсил, не сбежал, а поддержал и спас жизни своим сослуживцам.  

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поблагодарил маму и близких родственников Тамерлана Ильгамова за то, что воспитали не просто защитника, а настоящего патриота своей страны, который был посмертно удостоен звания Героя России. Его именем хотят также назвать одну из улиц, о подвигах Ильгамова будут рассказывать во время уроков в его родной гимназии.

Эту школу построили в 1994 году. В октябре двухтысячного она получила статус гимназии, а буквально через полгода учебному заведению присвоили имя героя Советского Союза Тагира Кусимова. Поэтому о патриотическом воспитании здесь знают не понаслышке.

Героями не рождаются, ими становятся. А вот патриотизм прививается со школьной скамьи. С этого учебного года в аскаровской гимназии намерены больше внимания уделять нравственному воспитанию учащихся. В День знаний здесь открыли шаймуратовский класс. Обозначаться он будет буквой «Ш». В этом случае – 5-й «Ш». Вместе с юными шаймуратовцами в режиме видеоконференцсвязи Глава Башкортостана в День знаний поздравил жителей города Петровское Луганской народной республики с открытием обновленной школы, восстанавливали которую по поручению Радия Хабирова.

Фото №2 - Шаймуратовские классы и видеомост с ЛНР: как прошел День знаний в Башкирии

Отрадно, что Петровская школа, которая носит дорогое для нас имя Минигали Шаймуратова, встречает День знаний в полной готовности к работе. Я неоднократно бывал в вашей школе. Знаю, что вы свято храните память о легендарном командире 112-й Башкавдивизии и её воинах, которые защищали Донбасс в годы Великой Отечественной войны. Нас с вами связывают братские узы, долгие годы дружбы и взаимной поддержки. И открытие обновлённой школы в Петровском – это дань признательности Башкортостана за вашу заботу и уважение к сынам нашей республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

22-я школа в ЛНР носит имя генерал-майора Минигали Шаймуратова. Капитальный ремонт учебного заведения начали два месяца назад. Сюда было отправлено 27 колон гуманитарного груза со стройматериалами из нашей республики. Это первое сентября ученики ждали не один год. Некоторые, уходя на летние каникулы, не верили, что за такое короткое время вместо старого, обветшавшего здания будет стоять абсолютно новая школа.

Шикарная школа, такого не ожидали. Теперь я сама хочу в эту школу. Огромное спасибо России.

Ирина Ермоленко

Очень рады. Надеюсь, будем учиться, все будет хорошо. Спасибо жителям Башкирии за то, что помогли восстановить школу.

Татьяна Пашкова

Свой первый звонок в получившей вторую жизнь школе услышали 35 первоклашек. Всего же учебное заведение приняло в день знаний 396 учеников. Радий Хабиров поздравил их с новосельем и обещал приехать с экскурсией в обновленную школу.

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