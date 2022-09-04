Шаймуратовские классы и видеомост с ЛНР: как прошел День знаний в Башкирии

Отрадно, что Петровская школа, которая носит дорогое для нас имя Минигали Шаймуратова, встречает День знаний в полной готовности к работе. Я неоднократно бывал в вашей школе. Знаю, что вы свято храните память о легендарном командире 112-й Башкавдивизии и её воинах, которые защищали Донбасс в годы Великой Отечественной войны. Нас с вами связывают братские узы, долгие годы дружбы и взаимной поддержки. И открытие обновлённой школы в Петровском – это дань признательности Башкортостана за вашу заботу и уважение к сынам нашей республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан