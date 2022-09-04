Уроженки Башкирии мечтают вернуться в республику после 30 лет жизни в Мариуполе

Уроженки Башкортостана, 30 лет прожившие в Мариуполе, хотят вернуться на малую родину. Боевики запрещённого в России «Азова» взорвали их квартиру. Сами пенсионерки, мать и дочь, чудом остались живы и два месяца прятались от обстрелов в подвалах. В огне сгорели все вещи и сбережения, на руках остались лишь украинские паспорта с отметкой о месте рождения – Миякинский район и город Уфа.
В эту квартиру Наталью Ершову и её маму временно поселила военная комендатура после освобождения Мариуполя. Многоэтажку, в которой жили уроженки Башкортостана, расстреляли из танков и «Градов». Пенсионерки два месяца буквально выживали в подвалах, мёрзли и голодали.
Сложность ещё и в том, что 84-летняя мама Натальи Ершовой, Пелагая Андреевна, – инвалид первой группы. У неё нет обеих ног. Когда в квартиру попал снаряд, дочка – кстати, тоже инвалид, по зрению – на себе пыталась спустить самого близкого человека в подвал.
Эту многоэтажку с мирными жителями украинские боевики, отступая, расстреляли из тяжёлых вооружений. Начался сильный пожар, в эпицентре которого плавились даже металлические двери. После украинского обстрела сгорели все 110 квартир в этом 8-подъездном пятиэтажном доме. Люди в панике выбегали на улицу и пытались укрыться в убежище. Но спастись удалось далеко не всем. Дом выгорел полностью, и, по словам военных, температура здесь достигала 800 градусов.
Из двух с половиной тысяч многоквартирных домов в Мариуполе демонтажу подлежат более 500. Украинские боевики устраивали в них свои позиции, а тяжёлую технику и миномёты прятали во дворах и на территории социальных объектов.
Завод «Азовсталь». По сути, одно из градообразующих предприятий стало последним пристанищем для тех неонацистов, которые, отступая, уничтожали Мариуполь и его мирных жителей. Союзные силы шаг за шагом освобождали цеха завода от азовцев и выкуривали их из подземных тоннелей.
После освобождения мирная жизнь в Мариуполе восстанавливается, начал ходить общественный транспорт, заработала сотовая связь. Однако Наталья Ершова хочет вернуться в родной Башкортостан. Не ради себя, ради мамы, которая получила тяжёлую контузию во время взрыва, сломала рёбра. Пожилой женщине срочно нужна реабилитация.
Пенсионерки прошли фильтрацию, которая позволяет им покинуть территорию ДНР и попасть в Россию. Но на обычной машине Пелагею Андреевну до Уфы не довезти. Нужен спецтранспорт и врач для сопровождения. Власти Башкортостана уже в курсе этой истории, поэтому у Натальи и Пелагеи Ершовых появилась реальная перспектива вернуться на малую родину.