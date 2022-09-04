Как стартовал хоккейный сезон для «Салавата Юлаева»?

Накануне стартовал хоккейный сезон для уфимского клуба «Салават Юлаев». Наша команда уступила в Санкт-Петербурге СКА в овертайме со счетом 3:2. Как изменилась команда за лето, как прошли предсезонные матчи и чего ожидать от сезона – в нашем сюжете.

Последним финским элементом юлаевского пазла был Томи Ламса. Но и он по окончании сезона улетел и не обещал вернуться. Ему на смену пришел Виктор Козлов, взяв в помощники Николая Цулыгина и бывшего партнера по «Салавату» Константина Кольцова. Новую вратарскую бригаду, которая состоит из Андрея Кареева и Ильи Ежова, тренирует Олег Филимонов. На смену финским игрокам приехали хоккеисты из Северной Америки. Оборону укрепил участник молодежного чемпионата мира в Уфе канадец Райан Мерфи, а атаку – член олимпийской команды Канады Джош Хо-Сэнг и форвард сборной США Саша Хмелевский. Также состав пополнили Станислав Бочаров, Евгений Тимкин и Иван Дроздов, а вот линия обороны не претерпела изменений. Еще одним потенциальным новичком мог стать американский защитник Алекс Грант, но договориться не удалось.

Он выбрал Санкт-Петербург по условию близости к границе. Мы это условие выполнить не смогли, как ни старались. Ринат Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

Возможно, уже по ходу регулярного чемпионата «Салават» пополнят еще два легионера. Во всяком случае такие переговоры руководство клуба ведет. Предсезонку уфимцы начали с двух контрольных игр на домашней арене против «Нефтехимика» и «Автомобилиста». Виктор Козлов сыграл в этих матчах молодежным составом, и «Салават» в итоге уступил.

У нас есть ребята молодые, они будут со взрослыми постоянно. Есть взрослые, которые держат планку. У нас задача – найти им роль. Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

Зато на домашнем турнире Кубок Республики Башкортостан уфимская команда добилась стопроцентного результата, обыграв «Динамо», «Локомотив» и «Северсталь». Заключительным этапом подготовки к сезону стал турнир в Казани. В столице Татарстана уфимцы, напротив, уступили во всех трех матчах – «Нефтехимику», «Локомотиву» и «Ак Барсу». В новый сезон юлаевцы вступают командой, от которой непонятно чего ожидать.

Мы действительно формируем новую команду. Более определенно мы поставим себе задачу после середины регулярного сезона. Ринат Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»