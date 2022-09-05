В Башкирии проводили в последний путь погибшего на Украине ветерана Чечни Олега Маленкова

Накануне в Благовещенске проводили в последний путь ветерана Чечни Олега Маленкова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава муниципалитета Олег Голов.
Погибший военный отучился в школе №1 и профучилище №9. После учебы он был призван в армию, а по завершении службы подписал контракт с Министерством обороны РФ.
В рядах вооруженных сил Маленков занимал должности от командира отделения до замкомвзвода войсковой разведки. В свое время он проходил службу в Чечне и Таджикистане. За время службы Олег был удостоен награждения двумя «Орденами Мужества» и двумя медалями «За отвагу».
В апреле этого года военный решил добровольно продолжить службу в российской армии, и его направили в зону СВО на Украине, где он исполнял обязанности командира группы в составе добровольческого отряда «Барс-4».
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования семье Олега Маленкова