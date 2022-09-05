В Башкирии проводили в последний путь погибшего на Украине ветерана Чечни Олега Маленкова

В рядах вооруженных сил Маленков занимал должности от командира отделения до замкомвзвода войсковой разведки. В свое время он проходил службу в Чечне и Таджикистане. За время службы Олег был удостоен награждения двумя «Орденами Мужества» и двумя медалями «За отвагу».