В Башкирии за пять месяцев произошло 55 природных пожаров

Большинство из них произошло из-за неосторожного обращения людей с огнем. За прошедшие сутки лесной пожар зафиксировали в Зилаирском лесничестве на площади 2,7 га. Пожар ликвидирован. Также был ликвидирован переходящий пожар в Учалинском лесничестве на площади 0,5 га.