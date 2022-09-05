В Башкирии за пять месяцев произошло 55 природных пожаров

Министерство лесного хозяйства Башкирии продолжает следить за ситуацией с лесными пожарами в республике.
За период с 15 апреля по 4 сентября этого года в регионе зафиксировано 55 природных пожаров. Площадь возгорания достигла 289,6 га.
Большинство из них произошло из-за неосторожного обращения людей с огнем. За прошедшие сутки лесной пожар зафиксировали в Зилаирском лесничестве на площади 2,7 га. Пожар ликвидирован. Также был ликвидирован переходящий пожар в Учалинском лесничестве на площади 0,5 га.