В мире началось подорожание биткоина

После сильного падения несколько дней назад биткоин начал восстанавливаться и прибавил в цене около 1000 долларов. Сейчас первая крипта в мире торгуется за 20.5 тыс долларов. Актуальный курс виртуальных денег приводится на портале крипто.ру по адресу https://crypto.ru/kurs-kriptovalyut/. Здесь же заинтересованные инвесторы могут следить за динамикой изменения цены главной криптовалюты. Только в течение последних суток показатель роста битка достиг трех процентов. Это наиболее значительный рост за последние недели, когда криптовалюта дешевела практически безостановочно.

Причины падения

Курс первой криптовалюты падает с 13 июля. 29 августа ее стоимость достигла минимальных показателей и составила 19.5 тыс. долларов. Все лето ценовой диапазон торговли этой виртуальной монеты очень узок и держится между 17.6 и 25.2 тыс. долларов. Аналитики теряются в догадках о причине такого падения. Но можно выделить три основных фактора, вызвавших обесценивание биткоина:

● речь главы ФРГ Джерома Пауэлла;

● политическая ситуация в Европе;

● энергетический кризис.

Наиболее стремительный обвал крипты начался после речи Пауэлла неделю назад. Он отметил, что ФРС будет придерживаться строгой монетарной политики, несмотря на проблемы рецессии и экономический кризис. Основной целью Федрезерва Пауэлл назвал борьбу с инфляцией. В нестабильной ситуации инвесторы стараются не рисковать капиталом и воздерживаются от вкладывания средств в сомнительные активы. Как следствие, биткоин упал в цене, но, судя по последним данным, виртуальная валюта начала восстанавливаться.