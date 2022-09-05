В Москве открылся V Международный фестиваль Ильдара Абдразакова

Открыл концерт Национальный симфонический оркестр Башкортостана. Коллектив сопровождал популярные арии и дуэты из оперных постановок, а также романсы в исполнении звезд мировой и российской сцены.

Открытие прошло в большом зале Московской консерватории. Одна из главных целей фестиваля – выявить молодые таланты и дать возможность начинающим певцам выступить вместе с мировыми звездами.

Приветственное обращение участникам направил Президент России Владимир Путин. Он отметил, что фестиваль не только помогает молодым талантам пройти школу профессионального мастерства, но и дает возможность многим людям приобщиться к лучшим образцам оперной классики и вокального искусства.