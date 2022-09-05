В Москве открылся V Международный фестиваль Ильдара Абдразакова

Открыл концерт Национальный симфонический оркестр Башкортостана. Коллектив сопровождал популярные арии и дуэты из оперных постановок, а также романсы в исполнении звезд мировой и российской сцены.
Открытие прошло в большом зале Московской консерватории. Одна из главных целей фестиваля – выявить молодые таланты и дать возможность начинающим певцам выступить вместе с мировыми звездами.
Приветственное обращение участникам направил Президент России Владимир Путин. Он отметил, что фестиваль не только помогает молодым талантам пройти школу профессионального мастерства, но и дает возможность многим людям приобщиться к лучшим образцам оперной классики и вокального искусства.
Ежегодно фестиваль проводится фондом поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей. Он будет идти более месяца. За это время выступления и мастер-классы пройдут в Москве, Владивостоке, Сургуте, Ханты-Мансийске, Красноярске, Норильске. И завершится 19 октября в Уфе.