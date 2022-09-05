Более 5 тыс человек приняли участие в Уфимском международном марафоне

В столице республики прошел восьмой международный марафон. Он собрал 5500 тысячи участников из 23 стран. И стал единственным из топ-10 российских марафонов, побивших по цифрам допандемийный рекорд.

Дистанции выбирали по силам. Можно было пробежать два, пять или 10 километров, а также полумарафон или марафон в 42 километра. Отдельно финишировали любители скандинавской ходьбы и дети. 

Бежал с кардиоподдержкой, смотрел за пульсом и за самочувствием.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

Первыми отправились на дистанцию роллер-марафонцы и хэнд-байкеры. Победу здесь одержал датский конькобежец, участник зимних олимпийских игр Виктор Торуп. Среди девушек лучшей стала уфимка Софья Мануйлова. Забег на 10 километров выиграл представитель Мелеуза Закир Гадельшин. Лейсан Яхина в костюме невесты преодолела 21 километр за 1 час и 22 минуты и стала победительницей полумарафона.

Через месяц у нас свадьба. Я увидела, что за границей была история, как девушка перед свадьбой побежала и показала, что ничего в мире не мешает бегать. Даже собственная свадьба.

Лейсан Яхина, победительница Уфимского международного марафона на дистанции 21 км
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