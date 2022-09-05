Более 5 тыс человек приняли участие в Уфимском международном марафоне

Через месяц у нас свадьба. Я увидела, что за границей была история, как девушка перед свадьбой побежала и показала, что ничего в мире не мешает бегать. Даже собственная свадьба.

Лейсан Яхина, победительница Уфимского международного марафона на дистанции 21 км