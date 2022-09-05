«Салават Юлаев» готовится к встрече с «Витязем»

Сегодня «Салават Юлаев» встретится с «Витязем». Для уфимской команды это будет второй матч в чемпионате КХЛ. Напомним, ранее юлаевцы уступили питерскому СКА. БСТ покажет игру в прямом эфире.

Режиссер телеканала Светлана Громова готовится к выходу в эфир. Работа в студии – неотъемлемая часть хоккейной телетрансляции. Задача экспертов и комментаторов сначала до матча, а затем в перерывах обсудить ошибки игроков, разобрать сочетания звеньев. Гости расширенной студии на БСТ – известные эксперты, журналисты спортивных изданий, а также действующие хоккеисты и не только.

Спортивная редакция телеканала БСТ в своем телеграм-канале организовала конкурс среди болельщиков. Чтобы выиграть билеты на первую домашнюю игру «Салавата», нужно было прислать видео и показать, как вы поддерживаете любимый клуб. Выбор экспертов студии пал на ролик, который прислал Вильдан. Спортивная редакция телеканала оценила задумку Арсения.

Ранее стало известно, что Лига не будет менять формат плей-офф в новом 15-м сезоне. Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 68 матчей. Все игры уфимского клуба по традиции покажет БСТ.