«Салават Юлаев» готовится к встрече с «Витязем»

Сегодня «Салават Юлаев» встретится с «Витязем». Для уфимской команды это будет второй матч в чемпионате КХЛ. Напомним, ранее юлаевцы уступили питерскому СКА. БСТ покажет игру в прямом эфире.

Режиссер телеканала Светлана Громова готовится к выходу в эфир. Работа в студии – неотъемлемая часть хоккейной телетрансляции.  Задача экспертов и комментаторов сначала до матча, а затем в перерывах обсудить ошибки игроков, разобрать сочетания звеньев.  Гости расширенной студии на БСТ – известные эксперты, журналисты спортивных изданий, а также действующие хоккеисты и не только. 

Спортивная редакция телеканала БСТ  в своем телеграм-канале организовала конкурс среди болельщиков. Чтобы выиграть билеты на первую домашнюю игру «Салавата», нужно было прислать видео и показать, как вы поддерживаете любимый клуб. Выбор экспертов студии пал на ролик, который прислал Вильдан. Спортивная редакция телеканала оценила задумку Арсения. 

Ранее стало известно, что Лига не будет менять формат плей-офф в новом 15-м сезоне. Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 68 матчей.  Все игры уфимского клуба по традиции покажет БСТ.

Начало прямой трансляции между «Салаватом» и «Витязем» сегодня на нашем телеканале в 20:50.

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