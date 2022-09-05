В Уфе в образовательном центре №10 оборудовали ресурсный кабинет для учеников с аутизмом

В первый класс с особенностями. В уфимском образовательном центре №10 оборудовали ресурсный кабинет для учеников с аутизмом. Получать знания там будут 6 ребят. Сопровождать их и помогать в учебном процессе будут тьюторы. После адаптации дети смогут посещать уроки наравне с другими школьниками.

Алфавит Лёва изучает вместе с тьютором. Специалист – как правая рука ребёнка с аутизмом. Порой буквально. С подопечным Айрат Хабиров познакомился несколько дней назад, но они уже стали одной командой корабля.

В центре образования №10 оборудовали отдельный класс для детей с аутизмом. Специальные парты с перегородками, техника, игрушки и уголок с комфортными пуфиками. Сначала ребята проходят период адаптации. Проект инклюзивной поддержки удалось реализовать благодаря гранту президента.

Мы не можем ждать, детей как можно раньше надо начинать обучать, социализировать. У взрослых детей сложнее эти процессы формируются. Юлия Кожевникова, исполнительный директор АНО «Рассвет»

После прохождения адаптации дети дождя будут учиться в классах с другими первоклашками. Длительность подготовительного периода у каждого ребёнка индивидуальная. Предварительно проведут беседу и с будущими одноклассниками особенных ребят.

Были предварительные встречи, дети и родители хорошо реагируют, все понимают. Альбина Нигматуллина, директор центра образования № 10