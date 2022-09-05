Начинающие художники из Башкирии готовят выставку для Центра подготовки космонавтов им. Гагарина

Школьники отправятся в Московскую область 3 октября. В этот же день им проведут экскурсию, а уже 4 сентября ребята представят свои картины.

13-летний Арслан Гумеров прорисовывает буквально каждую деталь. Он увлечён процессом и с нетерпением ждет первую в его жизни выставку.

Мы полетим в Москву дарить картины космонавтам. Арслан Гумеров

Ещё месяц назад школьник и подумать не мог, что он и его друзья будут выставляться в «Городе космонавтов». Начинающий художник уже готовится к поездке. Буквально за один день он завершил портрет лётчика-космонавта Российской Федерации Юрия Усачёва.

Рисую всю жизнь, начиная с пяти лет. Раньше рисовал детские картины, а сейчас благодаря Айнуру – настоящие портреты. Арслан Гумеров

Преподаватель по рисованию Айнур Тимергалиев подбадривает своих учеников. Ребята вместе с наставником отправятся в Звёздный городок 3 октября. Там же школьники встретятся с известными космонавтами и подарят портреты.

В 2021 году вступил в Федерацию космонавтики России. Предложил руководству организовать выставку. Его идею поддержали. Айнур Тимергалиев, художник