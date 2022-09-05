Начинающие художники из Башкирии готовят выставку для Центра подготовки космонавтов им. Гагарина

Школьники отправятся в Московскую область 3 октября. В этот же день им проведут экскурсию, а уже 4 сентября ребята представят свои картины.
13-летний Арслан Гумеров прорисовывает буквально каждую деталь. Он увлечён процессом и с нетерпением ждет первую в его жизни выставку.
Ещё месяц назад школьник и подумать не мог, что он и его друзья будут выставляться в «Городе космонавтов». Начинающий художник уже готовится к поездке. Буквально за один день он завершил портрет лётчика-космонавта Российской Федерации Юрия Усачёва.
Преподаватель по рисованию Айнур Тимергалиев подбадривает своих учеников. Ребята вместе с наставником отправятся в Звёздный городок 3 октября. Там же школьники встретятся с известными космонавтами и подарят портреты.
Сам Айнур Тимергалиев собирается отправить в стратосферу портрет Юрия Гагарина. Это его детская мечта – соприкосновение с космосом. Ещё в прошлом году художник предложил Федерации космонавтики России эту идею, после чего руководство пригласило его в общественную организацию. Пока Айнур ждёт ответа, он продолжает заниматься творчеством и преподавать, а также рассказывать подрастающему поколению об известных космонавтах.