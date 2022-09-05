Начинающие художники из Башкирии готовят выставку для Центра подготовки космонавтов им. Гагарина

Школьники отправятся в Московскую область 3 октября. В этот же день им проведут экскурсию, а уже 4 сентября ребята представят свои картины.

13-летний Арслан Гумеров прорисовывает буквально каждую деталь. Он увлечён процессом и с нетерпением ждет первую в его жизни выставку.

Мы полетим в Москву дарить картины космонавтам.

Арслан Гумеров

Ещё месяц назад школьник и подумать не мог, что он и его друзья будут выставляться в «Городе космонавтов». Начинающий художник уже готовится к поездке. Буквально за один день он завершил портрет лётчика-космонавта Российской Федерации Юрия Усачёва.

Фото №1 - Начинающие художники из Башкирии готовят выставку для Центра подготовки космонавтов им. Гагарина

Рисую всю жизнь, начиная с пяти лет. Раньше рисовал детские картины, а сейчас благодаря Айнуру – настоящие портреты.

Арслан Гумеров

Преподаватель по рисованию Айнур Тимергалиев подбадривает своих учеников. Ребята вместе с наставником отправятся в Звёздный городок 3 октября. Там же школьники встретятся с известными космонавтами и подарят портреты.

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В 2021 году вступил в Федерацию космонавтики России. Предложил руководству организовать выставку. Его идею поддержали.

Айнур Тимергалиев, художник

Сам Айнур Тимергалиев собирается отправить в стратосферу портрет Юрия Гагарина. Это его детская мечта – соприкосновение с космосом. Ещё в прошлом году художник предложил Федерации космонавтики России эту идею, после чего руководство пригласило его в общественную организацию. Пока Айнур ждёт ответа, он продолжает заниматься творчеством и преподавать, а также рассказывать подрастающему поколению об известных космонавтах.

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