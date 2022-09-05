В Уфе состоялся футбольный турнир среди ветеранских команд

В Уфе в рамках международного спортивного форума «Спорт. Лидерство. Единство» прошёл футбольный турнир среди ветеранских команд. Форум открыл цикл мероприятий, посвященных масштабным международным соревнованиям по этническим видам спорта «Навстречу Евразиаде». Они пройдут в Уфе через два года.

Спорт действительно всегда объединяет людей, способствует здоровью. Всегда есть чемпионы. Это организовано под эгидой международной Ассамблеи Евразии, народная дипломатия, которая объединяет всех друзей России.

Руслан Кинзикеев, заместитель председателя общественного совета Ассамблеи народов Евразии по Республике Башкортостан

В ветеранском турнире приняли участие пять команд. Главное условие – футболист должен быть старше сорока лет. Победу в итоге одержала команда «Башавтоком», серебряные медали у «Шурави», бронза – у «Атлетика». Впрочем, у футболистов на этом турнире были разные задачи и цели.

Фото №1 - В Уфе состоялся футбольный турнир среди ветеранских команд

Встретиться со старыми добрыми друзьями, с которым играем 30-40 лет на поле, пообщаться, узнать новости. Спортивной цели занять первое место нет, чтоб без травм, но азарт присутствует.

Гаяз Батыев, игрок команды «Атлетик»

Каждый решает сам, для меня важно победить. Участие… зачем тогда приходить? Хочешь участвовать – бегай, а так костьми ложиться надо.

Игорь Чувашов, игрок команды «Шурави»
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ