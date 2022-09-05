В Уфе состоялся футбольный турнир среди ветеранских команд

В Уфе в рамках международного спортивного форума «Спорт. Лидерство. Единство» прошёл футбольный турнир среди ветеранских команд. Форум открыл цикл мероприятий, посвященных масштабным международным соревнованиям по этническим видам спорта «Навстречу Евразиаде». Они пройдут в Уфе через два года.

Спорт действительно всегда объединяет людей, способствует здоровью. Всегда есть чемпионы. Это организовано под эгидой международной Ассамблеи Евразии, народная дипломатия, которая объединяет всех друзей России.

В ветеранском турнире приняли участие пять команд. Главное условие – футболист должен быть старше сорока лет. Победу в итоге одержала команда «Башавтоком», серебряные медали у «Шурави», бронза – у «Атлетика». Впрочем, у футболистов на этом турнире были разные задачи и цели.