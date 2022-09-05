В России разыскивают двух военных преступников

МВД Российской Федерации объявило вознаграждение за информацию о местонахождении двух военных украинских преступников. В розыск объявлены Сергей Величко по кличке «Чили» и Константин Немичев. Оба боевика разыскиваются за издевательства над русскими солдатами.

За каждого преступника обещано вознаграждение в размере одного миллиона рублей. В настоящий момент Величко и Немичев включены в федеральный список – «Десять особо опасных разыскиваемых преступников». Известно, что издевательства над российскими военными и расправы с особой жестокостью боевики учиняли еще до начала военной операции на территории Украины.

Подтверждением деяний обоих преступников служит видеоролик, выложенный в сеть самими боевиками для более молодого поколения нацистов, чтобы другие украинцы могли «взять пример с героев». На кадрах видео запечатлены жестокие издевательства над военными, которым простреливают ноги, применяют пытки с последующей казнью.