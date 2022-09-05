В Уфе водитель Volkswagen Tiguan врезался в два припаркованных авто

Ранним утром, 4 сентября, в башкирской столице произошло ДТП на улице Научной. Об этом сообщило управление ГИБДД города.

Установлено, что виновником аварии стал 46-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, который врезался в припаркованные Kia Spectra и Cadillac SRX. В результате аварии, водителя немецкого авто доставили в больницу с различными травмами.