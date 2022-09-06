В Уфе прошла ярмарка абонементов на концерты Национального симфонического оркестра

С помощью сертификата можно получить скидку на билеты и заранее забронировать лучшие места в зале. Абонемент включает в себя шесть серий концертов – от классики до современности. Ещё один приятный бонус – любой желающий может составить свою программу. Подробности можно узнать на сайте и в соцсетях Национального симфонического оркестра Башкортостана.