В Уфе прошла ярмарка абонементов на концерты Национального симфонического оркестра

На концерт по квитку. В концертном зале «Башкортостан» впервые прошла ярмарка абонементов на мероприятия нового сезона Национального симфонического оркестра республики.

С помощью сертификата можно получить скидку на билеты и заранее забронировать лучшие места в зале. Абонемент включает в себя шесть серий концертов – от классики до современности. Ещё один приятный бонус – любой желающий может составить свою программу. Подробности можно узнать на сайте и в соцсетях Национального симфонического оркестра Башкортостана.

Фото №1 - В Уфе прошла ярмарка абонементов на концерты Национального симфонического оркестра

Я приобрела абонемент на 7 концертов и хочу подарить его своему любимому педагогу, профессору УГИИ им. Исмагилова Наиле Галеевне Хамидуллиной. Я знаю ее предпочтения и, исходя из них, составила программу – это очень удобно.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан
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