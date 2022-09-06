В Уфе состоится премьера фильма по мотивам пьесы Ф. Булякова «Выходили бабки замуж»

8 сентября в кинотеатре «Родина» состоится премьера фильма башкирского режиссера Равиля Хакимова. Картина снята по мотивам пьесы драматурга Флорида Булякова «Выходили бабки замуж».

Произведение не раз становилось основой для спектаклей, а вот для фильма – впервые. «Бабье лето» – кинолента о четырех пожилых женщинах, живущих в доме престарелых. Кажется, что в их судьбе уже ничего не изменится, однако к ним на одну ночь подселили старика Абдуллу. В работе над кинолентой приняли участие народные артисты Башкортостана Рим Аминов, Гульшат Зиязетдинова и Венера Хасанова.

Фото №1 - В Уфе состоится премьера фильма по мотивам пьесы Ф. Булякова «Выходили бабки замуж»

Основная тема фильма очень актуальна – это тема одиночества людей, одиночества стариков, и этим фильмом хотелось бы подчеркнуть, что не нужно забывать родных, которые уже в возрасте, нужно всегда уделять им внимание.

Равиль Хакимов, режиссёр фильма
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