В Уфе состоится премьера фильма по мотивам пьесы Ф. Булякова «Выходили бабки замуж»

Произведение не раз становилось основой для спектаклей, а вот для фильма – впервые. «Бабье лето» – кинолента о четырех пожилых женщинах, живущих в доме престарелых. Кажется, что в их судьбе уже ничего не изменится, однако к ним на одну ночь подселили старика Абдуллу. В работе над кинолентой приняли участие народные артисты Башкортостана Рим Аминов, Гульшат Зиязетдинова и Венера Хасанова.