Эдгард Запашный станет звездным гостем финала турнира «Терра Башкирия»

10 сентября в Уфе пройдёт финал главного конноспортивного турнира республики «Терра Башкирия». Мероприятие пройдёт на уфимском ипподроме «Акбузат».
В финале сразятся 16 самых быстрых лошадей башкирской породы. Участники поборются за самый крупный в истории конкурса призовой фонд – 10 млн рублей. Также победитель получит Кубок чемпионата.
Специальным гостем мероприятия станет представитель знаменитой династии цирковых артистов Эдгард Запашный. Вход на турнир свободный. Начало — в 17:00
Республиканский конноспортивный турнир «Терра Башкирия» проводится с 2019 года в целях стимулирования развития коневодства, активного вовлечения населения республики в популяризацию конного спорта и повышения зрительского внимания к конным состязаниям.