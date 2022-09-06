В Уфе погиб строитель: его коллеги пострадали

2 сентября в Уфе произошёл несчастный случай на строительной площадке. Следственный комитет республики сообщает подробности трагедии.
Трое рабочих находились на технологической телеге. Они выполняли работы по отделке, когда упали с высоты более 6 метров. Все трое получили различные травмы. Один из них погиб на месте происшествия, двое были госпитализированы.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, сведения о несчастном случае на производстве направлены в региональное подразделение Государственной инспекции труда для проведения проверки, допрашиваются очевидцы, руководство и работники строительной организации, изучается организационно-распорядительная документация в сфере охраны труда и должностные инструкции сотрудников. В ходе расследования действиям работников, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ, будет дана правовая оценка.
По предварительной информации, несчастный случай произошёл при строительстве Восточного выезда.