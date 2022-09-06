В Уфе погиб строитель: его коллеги пострадали

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, сведения о несчастном случае на производстве направлены в региональное подразделение Государственной инспекции труда для проведения проверки, допрашиваются очевидцы, руководство и работники строительной организации, изучается организационно-распорядительная документация в сфере охраны труда и должностные инструкции сотрудников. В ходе расследования действиям работников, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ, будет дана правовая оценка.