В Башкирии для студентов создали чек-лист «Культурный минимум уфимца»

С началом учебного года в вузах и ссузах студентам раздали чек-лист, где расписана подробная информация, где и что можно посмотреть. Первокурсникам предлагается посетить учреждения культуры по Пушкинской карте и принять участие в различных акциях, экскурсиях по закулисью, творческих встречах, мастер-классах, выставках, лекциях, кинопоказах.