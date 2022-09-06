В Башкирии для студентов создали чек-лист «Культурный минимум уфимца»

Министерство культуры Башкирии разработало для студентов республики чек-лист «Культурный минимум уфимца».
Список включает в себя 12 учреждений культуры Уфы. Студентам чек-лист предлагает интересные активности, которые можно посетить, в том числе, с помощью Пушкинской карты.
С началом учебного года в вузах и ссузах студентам раздали чек-лист, где расписана подробная информация, где и что можно посмотреть. Первокурсникам предлагается посетить учреждения культуры по Пушкинской карте и принять участие в различных акциях, экскурсиях по закулисью, творческих встречах, мастер-классах, выставках, лекциях, кинопоказах.
Например, Башкирский государственный театр оперы и балета приглашает студентов на экскурсию в музей Рудольфа Нуреева, узнать «Тайны закулисья» и получить календарь с именной подписью ведущих солистов театра.
В Башкирской государственной филармонии имени Х.Ахметова можно пройти целую квест-экскурсию «Твоя филарМОҢия» («Открой для себя филармонию») и посетить звукозаписывающую студию, танцевальный зал, спеть дуэтом вместе с популярным артистом.
В Башкирском государственном художественном музее им. М.В.Нестерова первокурсники получат уроки по основам живописи и графики от известных художников.
Государственный академический ансамбль народного танца Ф. Гаскарова проведет беспроигрышную лотерею с различными подарками, среди которых есть нанесение сценического грима или участие в мастер-классе по башкирскому танцу.
В рамках творческой лаборатории «УФТАНМА» Национальный молодежный театр РБ им. Мустая Карима проведет экскурсии по зданию и театральному музею, а также встречу студентов с актерской труппой.
Студентам, прошедшим весь чек-лист, вручается сертификат «Культурного уфимца», который дает право льготного посещения учреждений подведомственных Министерству культуры республики в течение 2023 года. Сертификат можно получить при предъявлении заполненного чек-листа в кассах учреждений.
Фото: 2gis.com